Cenário base ainda é de que inflação seguirá em queda, diz autoridade do Fed

Por Howard Schneider

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta segunda-feira que está com a mente aberta sobre a possibilidade de cortar novamente a taxa básica de juros dos Estados Unidos na reunião de dezembro do Fed, e que os próximos dados sobre empregos são importantes para moldar a decisão.

"Há muita incerteza", disse Bostic em comentários a repórteres. "Não estou indo para essa reunião com a sensação de que ela está predeterminada... Temos dados importantes que estão chegando", incluindo informações a serem divulgadas na sexta-feira sobre o crescimento do emprego em novembro.