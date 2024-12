Galípolo sinaliza "juros elevados por mais tempo"

Galípolo defendeu que a banda de tolerância é um mecanismo para "eventuais choques", indicando também que o mais importante para o BC é definir a direção correta, uma vez que há "várias maneiras" de se atingir a meta de inflação.

DESAFIOS GLOBAIS

Galípolo nomeou uma série de desafios globais no atual cenário econômico, incluindo a desaceleração da economia da China e as incertezas sobre o futuro dos Estados Unidos com a iminência do governo do presidente eleito, Donald Trump.

No entanto, o diretor defendeu que o Brasil está em uma "posição robusta" para enfrentar tais desafios, apontando para o câmbio flutuante e as reservas internacionais como mecanismos de defesa "bastante relevantes".

(Reportagem de Fernando Cardoso em São Paulo e Marcela Ayres em Brasília)