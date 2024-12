Grendene compra restante de joint-venture em estratégia de internacionalização

SÃO PAULO (Reuters) - A Grendene anunciou no domingo que vai comprar os 50,1% restantes de uma joint-venture no Reino Unido da Radar Private Fund, em negócio que faz parte de estratégia de internacionalização do grupo fabricante de calçados.

A companhia afirmou que a compra do restante da Grendene Global Brands também servirá para "avançar na digitalização e na modalidade direct to consumer". A parceria já tem unidades nos Estados Unidos, China e em Hong Kong.

No negócio, a Grendene vai pagar cerca de 10,5 milhões de dólares e rescindir o contrato master de franquia acertado em 2021.