Ibovespa fecha em queda e começa dezembro sem catalisadores para rali de fim de ano

- PETROBRAS PN valorizou-se 0,64%, mesmo com o enfraquecimento do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou praticamente estável. A estatal anunciou um aumento de cerca de 3% no preço médio do querosene de aviação (QAV) que será vendido a distribuidoras em dezembro, em praças como Guarulhos (SP), Betim (MG) e Duque de Caxias (RJ).

- VALE ON encerrou com acréscimo de 0,24%, após subir mais de 2% no último pregão. Na China, o contrato do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, encerrou as negociações do dia com alta de 1,26%, a 806 iuanes (110,90 dólares) a tonelada.

- AZUL PN cedeu 7,91%, tendo como pano de fundo anúncio de aumento de preços do querosene de aviação pela Petrobras, além da alta resiliente do dólar ante o real, que fechou o dia cotado a 6,0652 reais, avanço de 1,07% ante sexta-feira.

- RAÍZEN PN recuou 4,55%, devolvendo a alta do último pregão, quando subiu 3,5%. A Folha de S.Paulo noticiou que ANP instaurou uma comissão especial para arbitrar um conflito envolvendo a empresa e a Transpetro sobre a contratação de capacidade de transporte nos dutos de óleo da Transpetro, que ignorou o pedido da Raízen sem maiores explicações.

- AMBEV ON valorizou-se 4,08%, com estrategistas do BTG Pactual incluindo a ação em sua carteira recomendada de dividendos para dezembro. Na semana passada, o Santander afirmou que dezembro deve ser um mês chave para a Ambev, pois a administração pode decidir sobre uma reestruturação de capital da empresa, que seria "um catalisador positivo inesperado".

- SLC AGRÍCOLA subiu 3,22%, endossada por relatório do Bank of America elevando a recomendação da ação a "compra", bem como preço-alvo para 24 reais. Para os analistas do banco norte-americano, a SLC tem uma relação risco/retorno atrativa em razão de lucros sólidos, perspectiva de crescimento do Ebitda e efeito positivo de real mais fraco, entre outros.