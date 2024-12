Índices da China e de Hong Kong sobem com PMI otimista e aposta em estímulos

O índice CSI300 subiu 0,79%, com o setor automotivo avançando 4,78%. O índice do setor imobiliário teve alta de 2,12%, enquanto o subíndice de chips mostrou acréscimo de 0,63%.

O Índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,65%.

O apetite por risco foi impulsionado por dados que mostraram que a atividade das fábricas chinesas se expandiu no mês passado, com o estímulo econômico implementado por Pequim desde setembro começando a se difundir, exatamente quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, faz ameaças comerciais.

O PMI industrial do Caixin/S&P Global subiu de 50,3 em outubro para 51,5 em novembro, o maior valor desde junho, superando as previsões dos analistas de 50,5 em uma pesquisa da Reuters. A impressão ecoou uma pesquisa oficial, que colocou o número em uma máxima de sete meses no sábado.

O ímpeto econômico melhorou claramente com o apoio político e com as exportações antecipadas", disseram os analistas do Citi.

O apoio político doméstico será essencial quando os problemas externos começarem a se fortalecer, e as políticas monetária e fiscal continuarão dando suporte com foco no consumo, acrescentaram.