Minério de ferro sobe com dados otimistas da China, mas queda na demanda limita ganhos

A atividade industrial da China expandiu-se no ritmo mais rápido em cinco meses em novembro, com os novos pedidos, incluindo os vindos do exterior, levando a um aumento sólido na produção, mostrou uma pesquisa do setor privado, em linha com uma pesquisa oficial divulgada no sábado.

Mas a demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço mostrou sinais de abrandamento, já que o clima mais frio interrompeu as atividades de construção no norte da China, limitando o espaço para alta, disseram analistas.

A produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas pela consultoria Mysteel caiu pela segunda semana consecutiva em 0,8% em relação à semana anterior, para 2,34 milhões de toneladas na semana, em 29 de novembro.

"É provável que a produção de metal quente sofra um novo declínio em dezembro, mas a produção diária provavelmente ficará acima de 2,3 milhões de toneladas", disseram os analistas da Maike Futures.

A produção de metal quente é normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro.

Algumas siderúrgicas concluíram a aquisição de cargas marítimas para atender às necessidades de produção após o feriado do Ano Novo Chinês, que dura uma semana, disseram uma siderúrgica e um trader que solicitaram anonimato pois não estão autorizados a falar com a imprensa.