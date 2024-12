Bancos impulsionam STOXX 600 em meio à incerteza política na França

(Reuters) - As ações de bancos conduziam o principal índice acionário da Europa a máxima de quase um mês nesta terça-feira, enquanto os investidores mantinham um olhar atento sobre a turbulência política na França, uma vez que a probabilidade de colapso do governo tem agitado os mercados franceses.

O índice STOXX 600 subia 0,47%, a 516,04 pontos, com as ações de bancos, de fabricantes de artigos de luxo e de mineradoras subindo mais de 1% cada.

Embora com alta de 0,56% no dia, o índice francês CAC 40 continua apresentando desempenho inferior ao de seus pares regionais, uma vez que o governo do país enfrenta um colapso quase certo na quarta-feira, depois que partidos de extrema-direita e de esquerda apresentaram moções de desconfiança contra o primeiro-ministro, Michel Barnier.