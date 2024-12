Dólar ronda estabilidade com dados do PIB brasileiro e de emprego dos EUA em foco

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta de 1,07%, cotado a 6,0652 reais -- maior valor nominal de fechamento da história, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio de um pacote fiscal pelo governo na semana passada que incluiu medidas de reforma do Imposto de Renda.

No exterior, a moeda norte-americana recuava de forma ampla nos mercados globais, particularmente contra divisas emergentes, com agentes financeiros ajustando posições após os fortes ganhos do dólar em sessões recentes.

O dólar foi impulsionado na véspera por novas ameaças tarifárias do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que sinalizou a possibilidade de tarifas sobre os países do Brics caso eles busquem uma alternativa à divisa norte-americana para transações internacionais.

Em mercados emergentes, os pares do dólar recebiam auxílio do aumento dos preços de commodities importantes nesta manhã, como petróleo e minério de ferro, que subiam devido às apostas dos mercados em novos estímulos econômicos a serem anunciados pela China, maior importador de matérias primas do planeta.

Assim, o dólar recuava ante o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,07%, a 106,290.