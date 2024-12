Membro do BCE diz que tarifas de Trump podem reduzir crescimento e inflação na Europa

FRANKFURT (Reuters) - As tarifas de importação que deverão ser implementadas pelo futuro governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, poderão reduzir o crescimento econômico e a inflação nos 20 países da zona do euro, disse o membro do Conselho do Banco Central Europeu Piero Cipollone nesta terça-feira.

A maioria dos economistas concorda que as possíveis tarifas afetariam o crescimento, embora as opiniões divirjam quanto ao efeito sobre os preços ao consumidor.

Alguns argumentam que as barreiras comerciais dos EUA aumentarão o valor do dólar, encarecendo as importações das principais commodities, enquanto a provável retaliação da Europa também elevará os custos.