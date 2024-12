Tavares entrou em conflito com diretoria da Stellantis sobre plano de revitalização, dizem fontes

Por Giulio Piovaccari e Alessandro Parodi

MILÃO, Itália (Reuters) - O presidente-executivo que está de saída da Stellantis, Carlos Tavares, entrou em conflito com o conselho de administração do grupo automotivo por causa dos planos dele para reestruturar rapidamente as operações nos Estados Unidos por meio de cortes de custos, em vez de concentrar a companhia em estratégia de longo prazo, disseram investidores e banqueiros familiarizados com o assunto na segunda-feira.

As ações da fabricante de veículos das marcas Jeep, Fiat e Peugeot caíram até 10%, atingindo o nível mais baixo desde julho de 2022, com os investidores preocupados com o vácuo deixado no topo da quarta maior montadora do mundo após a renúncia de Tavares no domingo.