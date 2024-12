Venda de veículos novos recua em novembro ante outubro, diz Fenabrave

"Temos o melhor acumulado para o período janeiro-novembro desde 2014", disse em comunicado à imprensa o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr.

Considerando apenas os veículos eletrificados - híbridos e a 100% bateria - as vendas de novembro seguiram crescendo, apesar da valorização do dólar contra o real, do aumento da tributação das importações desde o início do ano e de juros mais elevados.

Os licenciamentos de híbridos tiveram altas de 18,2% nas vendas de novembro ante outubro e de 58,4% na comparação anual, para 11,7 mil unidades em novembro. No acumulado, o segmento acumula crescimento de 53% nos veículos emplacados.

Em veículos 100% elétricos, houve queda de 11,4% nos licenciamentos na relação mensal, mas expansão de 69% na comparação anual, para 5,4 mil unidades. No total, a categoria de eletrificados teve alta de 6,9% nas vendas de novembro ante outubro, crescimento de 61,6% sobre novembro de 2023 e acumulou expansão nos onze meses do ano de 100,5%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)