Atividade empresarial da zona do euro cai acentuadamente em novembro, mostra PMI

"O setor de serviços, que vinha sustentando a economia como um todo, agora está encolhendo pela primeira vez desde janeiro. Essa é uma má notícia para as perspectivas gerais de crescimento, especialmente porque essa fraqueza é observada nas três principais economias do euro", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

O PMI que abrange o setor de serviços caiu no mês passado de 51,6 para 49,5, sua primeira leitura abaixo de 50 desde janeiro.

Sugerindo que não há uma reviravolta iminente, a demanda geral caiu acentuadamente, com o índice composto de novos negócios recuando de 47,9 para 46,8, leitura mais baixa deste ano.

Apesar dessa queda, as empresas de serviços aumentaram as contratações, com o índice de emprego subindo de 50,3 para 51,0.

