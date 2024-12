EDP foca em distribuição e transmissão no Brasil e mira baterias para futuro

BATERIAS NO FOCO PARA FUTURO

O executivo da EDP também destacou o interesse do grupo em participar do leilão programado pelo governo brasileiro para contratar baterias e sistemas de armazenamento para o setor elétrico brasileiro.

Ele destacou a companhia já tem expertise no segmento, inclusive com projeto em estágio avançado no Chile, e contato com fornecedores, o que facilitaria sua participação no certame.

O Ministério de Minas e Energia divulgou sua intenção de realizar o certame em 2025, mas ainda não publicou oficialmente sua proposta, que passará por consulta pública.

Na geração de energia renovável, ele apontou que os preços atuais da energia para o longo prazo dificultam a viabilidade de novos projetos com rentabilidade adequada.

A companhia tem em construção atualmente quatro grandes usinas solares e continuará atuando nesse segmento, inclusive na geração distribuída fotovoltaica, ressaltou Marques da Cruz.