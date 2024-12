Encomendas à indústria dos EUA têm leve alta em outubro

WASHINGTON (Reuters) - Os novos pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos tiveram leve alta em outubro, enquanto os gastos das empresas com equipamentos pareceram ter se abrandado no início do quarto trimestre.

As encomendas à indústria aumentaram 0,2% após uma queda revisada de 0,2% em setembro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2%, depois de um declínio de 0,5% relatado anteriormente em setembro.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, caíram 0,2% em outubro, conforme relatado inicialmente.