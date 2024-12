Exclusivo-Shell desacelera gastos com energia eólica offshore e divide negócios de energia

Por Ron Bousso

LONDRES (Reuters) - A Shell está se afastando de novos investimentos em energia eólica offshore (marítima) e está dividindo sua área de energia após uma ampla revisão do negócio que antes era visto como um dos principais impulsionadores da estratégia de transição energética da empresa.

As mudanças fazem parte de uma revisão de toda a empresa lançada em 2023 com o objetivo de reduzir custos, já que o presidente-executivo Wael Sawan se concentra em atividades com os maiores retornos. Em muitos casos, isso significou reduzir os gastos em negócios de baixo carbono e renováveis e aumentar o foco em petróleo, gás e biocombustíveis.