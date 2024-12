Metas "radicais" derrubaram presidente da Stellantis, dizem fontes

Tavares se recusou a apoiar um lobby do setor automotivo que está em andamento para renegociar as regras europeias, dizendo, em vez disso, que a Stellantis simplesmente trabalhará para evitar as multas.

A diretoria da Stellantis temia que o grupo tivesse que "diminuir enormemente" as vendas de carros com motor a combustão para atingir a meta regulatória, disse uma das fontes. Os funcionários do grupo ficaram "totalmente perdidos" com a "irracionalidade" da visão de que a Stellantis poderia alcançar um aumento tão grande na participação de veículos elétricos sem sofrer multas, disse a fonte, o que levou o conselho de administração da empresa a questionar Tavares. Ambas as fontes usaram o termo "radical" para descrever as metas de vendas de Tavares.

O executivo também delineou outros planos controversos nas reuniões da diretoria em novembro, dizendo que queria cortar drasticamente os custos na Europa que já haviam sido "cortados até o osso", disse uma fonte. Tavares, segundo a fonte, também propôs uma política de gestão de caixa focada em 2024, em detrimento do fluxo de caixa de 2025. Isso poderia ter exposto o Stellantis a ser forçada a fazer um novo aletar de resultados aos investidores no futuro, disse a segunda fonte.

Os membros do conselho também se irritaram com as negociações frequentemente controversas de Tavares com os principais participantes do que uma fonte descreveu como o "ecossistema" em torno da Stellantis, incluindo tensões com "fornecedores, revendedores, consumidores", governos de Itália e França e sindicatos nos EUA.

Tavares, segundo a fonte, às vezes considerava os fornecedores dispensáveis em sua iniciativa de redução de custos, enquanto os membros da diretoria temiam que a substituição de fabricantes de peças confiáveis não fosse rápida e causasse interrupções.

"Você não pode simplesmente dizer 'você está fora'" para fornecedores de longa data, disse a fonte. "Isso coloca em risco sua própria capacidade de produzir carros."