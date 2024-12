OCDE alerta sobre risco de protecionismo para perspectiva de crescimento global

Enquanto isso, na zona do euro, o investimento deve se beneficiar do afrouxamento monetário do Banco Central Europeu e os mercados de trabalho apertados devem apoiar os gastos dos consumidores, elevando o crescimento de 0,8% este ano para 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026.

Impulsionado por medidas de estímulo econômico, o Japão foi visto se recuperando de uma contração de 0,3% este ano para um crescimento de 1,5% em 2025, antes de se moderar para uma expansão de 0,6% em 2026.

Para o Brasil, a OCDE prevê um crescimento de 3,2% neste ano e desaceleração em 2025 e 2026, registrando uma expansão de 2,3% e 1,9%, respectivamente. O mercado de trabalho forte e o aumento da renda deve apoiar o consumo das famílias, enquanto as exportações devem desacelerar.

À medida que a inflação diminui globalmente, a maioria dos principais bancos centrais deve continuar afrouxando cuidadosamente a política monetária, com exceção do Japão, disse a OCDE.

Com as finanças públicas da maioria dos governos sob pressão, a OCDE disse que eles precisam tomar medidas decisivas para estabilizar o peso de suas dívidas.