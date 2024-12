XP vê altas de 1 p.p. na Selic em dezembro e janeiro e prevê período de "freio de arrumação" em 2025

O pacote, que prevê, uma economia de 71,9 bilhões de reais nos próximos dois anos, foi bem recebido pelo mercado, mas os investidores foram pegos de surpresa pelo anúncio concomitante de um projeto que prevê a expansão da faixa de isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais por mês.

De acordo com os analistas da XP, as preocupações do mercado com o compromisso do governo no equilíbrio das contas públicas e o debate sobre a reforma do IR devem ocupar as atenções dos investidores em 2025.

"A dívida pública vai continuar crescendo mesmo com o arcabouço fiscal e o pacote, porque o arcabouço é expansionista", afirmou Megale na coletiva, apontando que as medidas fiscais anunciadas pelo governo apenas colocam os gastos discutidos dentro da regra fiscal.

Ele apontou a necessidade de debate de uma reforma administrativa e de uma nova reforma "ampla" da Previdência para que a trajetória atual da dívida pública seja de fato alterada.

Megale também disse ver a reforma do IR proposta pelo Executivo como "correta do ponto de vista da justiça tributária", mas sinalizou para a incerteza sobre se o governo conseguirá aprovar no Congresso as medidas que indicou como compensação à renúncia de receita.

O próximo ano, segundo os analistas da XP, ainda traz uma série de desafios globais, com destaque para o novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cujas promessas de tarifas têm levantado as perspectivas de guerras comerciais e retorno da inflação global.