Criação de vagas de emprego nos EUA acelera em novembro; taxa de desemprego sobe para 4,2%

O Fed reduziu a taxa de juros em 75 pontos-base desde setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento. A taxa básica de juros está agora na faixa de 4,50% a 4,75%, tendo sido elevada em 5,25 pontos percentuais entre março de 2022 e julho de 2023.

Com a economia continuando a se expandir em um ritmo saudável, a inflação acima da meta de 2% do banco central e a incerteza política do novo governo do presidente eleito Donald Trump, as perspectivas de novos cortes nos juros em 2025 não são claras.

O sentimento das empresas melhorou após a vitória de Trump, na esperança de menos regulamentações. No entanto, suas promessas de aumentar as tarifas sobre as importações e realizar deportações em massa elevaram as preocupações com preços mais altos e interrupções no mercado de trabalho.

Os operadores estão apostando em mais dois cortes na taxa de juros no próximo ano, com uma chance melhor de mais de 50% de uma terceira até o final de 2025.