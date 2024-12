Pode ter chegado hora de desacelerar corte dos juros, diz presidente do Fed de Cleveland

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Em seu primeiro grande discurso sobre política monetária, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta sexta-feira que está mantendo suas opções em aberto quando se trata da próxima reunião do banco central dos Estados Unidos, uma vez que as condições econômicas mais amplas continuam a defender uma desaceleração no ritmo de cortes na taxa básica.

"Acredito que estamos no ponto ou perto do ponto em que faz sentido diminuir o ritmo das reduções de juros", disse Hammack no texto de um discurso preparado para ser apresentado ao The City Club of Cleveland. "Nos movendo lentamente vai nos permitir calibrar a política monetária para o nível adequadamente restritivo ao longo do tempo, dada a força subjacente da economia", disse ela.