S&P 500 e Nasdaq batem recordes com dados sustentando apostas no corte de juros dos EUA

O setor de consumo discricionário do S&P 500 subiu 2,4%, atingindo um recorde histórico de fechamento. Ele liderou os ganhos entre os setores, impulsionado pela Lululemon.

As ações da Lululemon Athletica saltaram 15,9% depois que a fabricante de roupas esportivas aumentou as previsões para o ano inteiro.

Já o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que a criação de empregos saltou em novembro, mas uma alta na taxa de desemprego para 4,2% indicou um mercado de trabalho mais fraco.

"Isso apoia o argumento de que o Fed deve continuar a cortar os juros na reunião de dezembro e no primeiro trimestre", disse Bill Northey, diretor sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management.

O Dow Jones caiu 0,28%, para 44.642,52 pontos. O S&P 500 ganhou 0,25%, para 6.090,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,81%, para 19.859,77 pontos.

O S&P 500 registrou seu 57º recorde de fechamento em 2024, enquanto o Nasdaq registrou seu 36º recorde de fechamento no ano.