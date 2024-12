Uso do WhatsApp por equipe do Credit Suisse é fiscalizado pelo Reino Unido

Os requisitos regulatórios da FCA em vigor desde pelo menos 2021 exigem que as empresas tomem medidas para evitar que os funcionários façam, enviem ou recebam conversas telefônicas e comunicações eletrônicas relevantes em equipamentos particulares, que a empresa não pode registrar ou copiar.

Os bancos precisam manter registros das comunicações comerciais para que o órgão regulador possa cumprir sua tarefa de supervisão, diz a FCA. A Reuters não conseguiu determinar se o Credit Suisse, que empregava cerca de 50 mil funcionários quando foi adquirido, estava mantendo um registro das comunicações privadas.

A FCA também está buscando informações sobre o uso do recurso de mensagens temporárias do WhatsApp, uma função que permite que os usuários enviem uma mensagem que vai desaparecer automaticamente após um período de tempo.

Alguns funcionários do Credit Suisse supostamente ativaram a configuração no início de 2023, segundo os documentos. Outras alegações que estão sendo analisadas pela FCA envolvem quatro casos durante meados de 2022, nos quais funcionários do braço de análise do Credit Suisse gravaram conversas com executivos seniores de quatro empresas listadas em bolsa sem solicitar previamente seu consentimento.

As gravações foram compartilhadas no bate-papo do WhatsApp usado pelos analistas do Credit Suisse para o trabalho, de acordo com as alegações nos documentos vistos pela Reuters. Os analistas publicam estudos sobre empresas para ajudar os investidores a tomarem decisões de investimento e sua avaliação pode influenciar o mercado.

Em duas das reuniões, os executivos das empresas comentaram sobre o plano de capital e a lucratividade das empresas acompanhadas por eles, segundo os documentos. Em um caso, um executivo de uma empresa coberta pelos analistas fez comentários sensíveis ao mercado durante o período de silêncio que antecedeu a publicação de resultados financeiros.