GM prevê rombo de bilhões na China; por que montadora está em crise?

A General Motors disse a acionistas nesta quarta-feira que vai registrar dois encargos não monetários, totalizando mais de 5 bilhões de dólares, em sua joint venture na China, um relacionado à reestruturação da operação e outro refletindo queda no valor da operação.

A divisão chinesa da GM, que já foi um motor de lucros para a empresa de Detroit, agora está perdendo dinheiro. A empresa tem enfrentado dificuldades para competir com as montadoras da China, o maior mercado automotivo do mundo, que ultrapassaram as rivais norte-americanas e europeias.

A GM afirmou que vai registrar encargo de US$ 2,6 bilhões a US$ 2,9 bilhões relacionado a custos de reestruturação e outro de US$ 2,7 bilhões para redução do valor da joint-venture.