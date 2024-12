ANM interdita mina em MG após deslizamento de pilha de rejeitos

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Mineração (ANM) determinou na noite de sábado a interdição e suspensão imediata de todas as atividades da mina de Turmalina, em Conceição do Pará (MG), após deslizamento de uma pilha de rejeitos.

Segundo auto de interdição da ANM, a decisão de paralisar a mina, de propriedade da empresa Jaguar Mining, ocorreu após vistoria in loco realizada no sábado pela agência reguladora na Pilha Sanoco, com "não comprovação da segurança do empreendimento, constatando risco iminente".

A agência reguladora informou que foi realizada evacuação dos moradores da comunidade de Casquilho de Cima na manhã de sábado, mantendo-se no local somente pessoal da equipe de drenagem de mina, para garantir questões de segurança no local. Cerca de 75 pessoas foram realocadas para hotéis.