Confiança dos investidores da zona do euro cai em dezembro para nível mais baixo em mais de um ano

A pesquisa com 1.148 investidores, realizada de 5 a 7 de dezembro, mostrou que as expectativas também caíram para -5,8 em dezembro, em comparação com -3,8 pontos do mês passado.

A pontuação da situação atual para a união monetária recuou para seu nível mais baixo em mais de dois anos, chegando a -28,5 em dezembro, em comparação com -21,5 em novembro.

A confiança dos investidores na Alemanha também caiu para -33,2 em dezembro, abaixo dos -29,8 em novembro, segundo a pesquisa.

(Reportagem de Christoph Steitz)