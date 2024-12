Desancoragem de expectativas de inflação requer atuação firme do BC, diz indicado à diretoria em sabatina

BRASÍLIA (Reuters) - O indicado à diretoria de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta terça-feira que a desancoragem das expectativas de inflação, que têm permanecido acima da meta, requer uma atuação firme por parte da autoridade monetária.

Em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, David disse que o regime de metas de inflação é um sistema consolidado no Brasil e tem se provado apropriado para lidar com a operação regular da economia.

"As expectativas têm se mantido acima do centro da meta e requer atuação firme do Banco Central para o cumprimento do mandato que lhe foi conferido. Processo que, aliás, já está em curso", disse.