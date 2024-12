Dólar recua com maior otimismo do mercado por tramitação do pacote fiscal no Congresso

Investidores reagiam ao noticiário da noite de segunda-feira, que afastou um pouco os temores de que as medidas de contenção de gastos do governo possam ficar travadas no Congresso até o próximo ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pachego (PSD-MG), na véspera para resolver uma impasse sobre o repasse de emendas parlamentares.

Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs condições para o pagamento das emendas, teria desagradado os parlamentares, o que ameaçava a tramitação do pacote fiscal no Congresso.

A informação foi mal recebida pelo mercado. O dólar à vista encerrou a segunda-feira em alta de 0,09%, cotado a 6,08225 reais -- no maior valor nominal de fechamento da história, apesar dos ganhos de divisas emergentes no exterior.

No entanto, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também se reuniu com Pacheco, um encaminhamento do presidente Lula à questão atendeu a pedidos sobre o tema.

"A questão fiscal agora é problema político... Parece que o Arthur Lira sinalizou que pode destravar o pacote fiscal, mas quer que o governo resolva o impasse das emendas", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.