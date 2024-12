Intervenção cambial tem resultado efêmero e gera efeitos colaterais, diz Nilton David em sabatina

BRASÍLIA (Reuters) - O indicado à diretoria de política monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta terça-feira que intervenções da autarquia no câmbio geram alterações temporárias e efêmeras no patamar da moeda, citando que essa atuação tem efeitos colaterais.

"Eu não tenho a menor dúvida que a intervenção do Banco Central altera temporariamente o preço do câmbio, mas a minha experiência mostra que ela é apenas efêmera", disse em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

David, que será o responsável pela execução da política cambial caso tenha sua indicação aprovada pelos senadores, disse que países que tentaram intervir com intensidade no câmbio acabaram desistindo.