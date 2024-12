Índices de Wall St recuam com dados de inflação e juros dos EUA em foco

"Há certa expectativa no mercado em relação aos dados dos índices de preços nesta semana", disse Mona Mahajan, chefe de estratégia de investimentos da Edward Jones. "Os mercados querem ver um número que não seja muito perturbador para o Fed na próxima semana."

Se o índice de preços ao consumidor estiver de acordo com as estimativas, investidores esperam que o Fed reduza a taxa básica em 25 pontos-base na próxima semana, acrescentou ela.

Operadores veem 86% de chance de um corte na próxima semana, segundo a ferramenta FedWatch da CME. As apostas haviam aumentado após as notícias de sexta-feira sobre um aumento no desemprego, juntamente com uma recuperação no crescimento do emprego, que havia se desacelerado em outubro.

Os participantes do mercado ficarão atentos a sinais de que o banco central dos EUA interromperá seu ciclo de flexibilização em janeiro, depois que várias autoridades do Fed na semana passada sugeriram um ritmo mais lento de flexibilização da política monetária em função de uma economia resiliente.

O Dow Jones caiu 0,35%, para 44.247,83 pontos. O S&P 500 perdeu 0,30%, para 6.034,91 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,25%, para 19.687,24 pontos.

O setor de serviços de comunicação, com alta de 2,6%, teve o melhor desempenho percentual entre os setores do S&P 500, com ajuda do avanço de 5,6% nas ações da Alphabet, controladora do Google, após a empresa revelar um novo chip.