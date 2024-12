Médica da Marinha morre com tiro de bala perdida dentro de hospital no Rio

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma médica da Marinha do Brasil morreu nesta terça-feira após ser atingida na cabeça por uma bala perdida dentro de um hospital naval na zona norte do Rio de Janeiro durante uma operação policial em uma favela próxima, informou a Marinha.

A médica, de 55 anos e que tinha a patente de capitão de mar e guerra, participava de um evento no auditório do Hospital Naval Marcílio Dias quando foi atingida. Ela foi socorrida de imediato e chegou a ser operada, mas não resistiu.

“A Marinha do Brasil (MB) informa que, durante uma Operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Complexo do Lins, nesta terça-feira, um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB”, disse a Marina em nota.