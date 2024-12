Abimaq vê risco de déficit comercial do Brasil com Europa ser ampliado com acordo

SÃO PAULO (Reuters) - A associação que representa fabricantes de máquinas e equipamentos do Brasil, Abimaq, afirmou nesta quarta-feira que o recente acordo comercial do Mercosul com a União Europeia tem potencial de ampliar o défict comercial do setor com a Europa.

"O acordo pode ser uma grande oportunidade no sentido de que nós vamos ter acesso a um mercado importante que é o europeu. Ter acesso em um momento de uma onda de protecionismo mundo afora. Mas sabemos também que o Brasil tem hoje um problema muito sério de competitividade", afirmou a entidade em resposta a questionamento da Reuters sobre impactos do pacto anunciado na semana passada.

Segundo a Abimaq, o Brasil teve em 2024 um saldo comercial com a Europa no setor de máquinas negativo em cerca de 8 bilhões de dólares, que, caso não haja melhora da competitividade sistêmica para as empresas no Brasil, "corre o risco de ser ampliado".