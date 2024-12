Com queda da inflação na Argentina, população espera que pior já tenha passado

"Não sei muito sobre a inflação, mas sei que quando recebo meu salário, ele acaba em alguns dias", disse a professora Aida Segot à Reuters. "Todo mês, ele costumava acabar no dia 20; agora, acaba no dia 12."

No entanto, depois de um ano no cargo, o apoio de Milei, um outsider político, continua robusto, com muitos argentinos ainda mais irritados com os políticos tradicionais que ele substituiu depois de anos de aumento de preços e distorções econômicas no país.

Muitos estão dispostos a dar tempo a Milei, especialmente devido ao seu relativo sucesso em relação à inflação.

"Acho que é importante entender que esse é o caminho. E embora alguns estejam tendo dificuldades, enquanto permanecermos nesse caminho, tudo ficará bem", disse a comerciante de Buenos Aires Dolores Sagasta.

"Precisamos lhe dar mais tempo; faz apenas um ano, e precisamos lhe dar mais tempo."