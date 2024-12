Lula está lúcido, orientado e conversando após cirurgia no crânio, diz boletim médico

Por Laís Morais

SÃO PAULO (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está lúcido, orientado e conversando depois de passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio na madrugada de terça-feira, disse boletim médico do Hospital Sírio-Libanês divulgado nesta quarta-feira.

Lula, de 79 anos, evolui bem no pós-operatório e sem intercorrências, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o boletim. O presidente permanece com um dreno enquanto aguarda exames de rotina, acrescentou o hospital.