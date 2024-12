S&P 500 avança com inflação moderada nos EUA, Nasdaq supera os 20.000 pontos

Cinco dos 11 principais setores do S&P 500 avançaram, liderados por ganhos nos de serviços de comunicação, tecnologia e serviços discricionários ao consumidor.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que os preços ao consumidor norte-americano em novembro tiveram a maior alta em sete meses, embora, de modo geral, em linha com as expectativas do mercado.

O Dow Jones caiu 0,22%, para 44.148,56 pontos. O S&P 500 ganhou 0,82%, para 6.084,19 pontos. O Nasdaq avançou 1,77%, para 20.034,89 pontos.

"O Nasdaq está se valorizando com a perspectiva de um corte nos juros na próxima semana e tem espaço para subir mais", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Os mercados estão precificando mais de 96% de chance de o Fed cortar a taxa básica em 25 pontos-base na próxima semana, acima dos 86% de chance antes dos dados, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. As apostas haviam aumentado após o relatório de emprego de sexta-feira.

Gestores de benefícios farmacêuticos, incluindo a Cigna, a CVS Health e o UnitedHealth Group, perderam terreno depois que um grupo bipartidário de parlamentares dos EUA apresentou um projeto de lei que forçaria as seguradoras de saúde ou intermediários de medicamentos a alienar seus negócios farmacêuticos.