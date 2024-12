CCR vence lote 3 de rodovias do Paraná com desconto de 26,6% sobre pedágio

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) -A CCR venceu nesta quinta-feira leilão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para concessão do lote 3 do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná, com desconto de 26,6% sobre a tarifa básica de pedágio, conforme informações da B3.

A concessão, parte do que o governador do Paraná, Ratinho Junior, chamou de maior projeto de infraestrutura rodoviária da América Latina, abrange 21 cidades e possui extensão de 570 quilômetros, sendo composto pelas rodovias federais BR-369, 373 e 376 no Paraná e as estaduais PR-090, 170, 323 e 445.