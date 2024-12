BC vende 12.000 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem

Na sessão desta sexta-feira, o dólar à vista variava pouco, após apresentar enorme volatilidade na véspera, oscilando quase 18 centavos entre a máxima e a mínima do dia, com o mercado reagindo à decisão do Copom e aos temores pela trajetória das contas públicas.

O BC vendeu um total de 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha realizados na manhã de quinta, em sua primeira intervenção cambial em um mês, mas as vendas não impactaram o movimento do dólar na sessão e a moeda norte-americana fechou em alta de 0,9%.

A autarquia não justificou o motivo da realização dos leilões.

Às 12h06 desta sexta, o dólar à vista subia 0,29%, a 6,0303 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,67%, a 6,025 reais na venda.

(Por Fernando Cardoso)