Coca-Cola aporta R$550 mi em expansão de fábrica em Manaus

SÃO PAULO (Reuters) - A Coca-Cola Brasil anunciou nesta sexta-feira o investimento de 550 milhões de reais na expansão de sua fábrica de concentrados Recofarma, em Manaus, a quarta maior operação da Coca-Cola no mundo.

"Este investimento não apenas aumenta nossa capacidade de produção, mas também fortalece nosso compromisso de criar um legado positivo para a região", afirmou a presidente da The Coca-Cola Company para Brasil e Cone Sul, Luciana Batista, em comunicado à imprensa.

Além da executiva, a inauguração da expansão da unidade também contou com a presença do vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, do senador Omar Aziz (PSD-AM) e de outras autoridades.