Conselheiros de Trump querem reduzir ou eliminar órgãos reguladores dos bancos dos EUA, diz WSJ

(Reuters) - A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está explorando maneiras de reduzir significativamente, fundir ou até mesmo eliminar os principais órgãos reguladores dos bancos do país, publicou o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Os assessores de Trump e as autoridades do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) perguntaram sobre a possibilidade de abolir a FDIC, agência dos EUA garantidora de depósitos,, de acordo com o jornal.

Os assessores perguntaram aos indicados em consideração para a FDIC, bem como para o Gabinete do Controlador da Moeda, se o seguro de depósitos poderia ser absorvido pelo Departamento do Tesouro, disse o jornal, acrescentando que qualquer proposta para eliminar a FDIC ou qualquer agência exigiria ação do Congresso.