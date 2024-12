Ibovespa tem alta discreta na abertura com apoio da Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha um acréscimo discreto nos primeiros negócios desta sexta-feira, apoiado principalmente na alta das ações da Petrobras, favorecidas pelo avanço dos preços do petróleo no exterior.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,17%, a 126.254,22 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, tinha variação negativa de 0,06%.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 2,74%, após três altas seguidas, pressionado pela decisão do Banco Central de acelerar o ritmo de alta da Selic e sinalizar uma política monetária ainda mais restritiva.