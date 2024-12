Membros do BCE defendem mais cortes nas taxas de juros se a inflação se estabilizar na meta

"Haverá mais cortes nos juros no próximo ano", disse Villeroy à rádio BFM da França.

Falando na TV espanhola, Escriva acrescentou que seria "lógico" que o BCE "reduza novamente as taxas de juros em reuniões futuras" se a inflação continuar a convergir para a meta. Ela foi de 2,3% em novembro.

O BCE reduziu a taxa que paga sobre as reservas bancárias em 25 pontos-base, para 3,0%, na quinta-feira, e os investidores esperam pelo menos mais 100 pontos-base de cortes até junho.

Lagarde se recusou a especular sobre a trajetória futura dos juros, sinalizando riscos que vão desde possíveis tarifas dos Estados Unidos até a incerteza política na região, destacadamente com a França e a Alemanha, bem como a inflação doméstica persistentemente alta.

Villeroy, um centrista que tem se tornado cada vez mais favorável a uma política monetária mais frouxa nos últimos meses, deu seu apoio à precificação do mercado.

"Observo que, coletivamente, estamos bastante confortáveis com as previsões dos mercados financeiros para as taxas de juros no próximo ano", disse ele.