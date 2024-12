Preços do diesel, etanol e gasolina atingem máximas do ano no Brasil, aponta Ticket Log

Em relação à cotação média da primeira quinzena de janeiro, os preços do diesel aumentaram 2,12% para o S-10, 3,3% para o comum, enquanto o etanol hidratado saltou 18%, contra alta de 9% da gasolina no mesmo período, segundo dados do IPTL.

A alta nos combustíveis, ainda que mais suave no diesel, acontece com a Petrobras mantendo a cotação do produto aos distribuidores desde dezembro do ano passado, quando reduziu o valor em quase 8%.

O país, contudo, conta com outros produtores de combustíveis e importa cerca de 30% do diesel que consome, e o produto nas bombas ainda conta com uma mistura de 14% de biodiesel, que está sujeito a oscilações dos preços das suas matérias-primas, como o óleo de soja.

No caso da gasolina, a Petrobras não altera os valores aos distribuidores desde julho, quando elevou o preço em suas refinarias em 7%.

A gasolina vendida nas bombas também conta com uma mistura de 27% de etanol anidro, cujos preços também oscilam, conforme os do biodiesel.

"A gasolina já vinha sendo negociada por valores elevados, mesmo não tendo sofrido variações em seu preço entre os meses de setembro e novembro. Com a alta registrada neste início de dezembro, o combustível passa a pesar ainda mais no bolso do motorista...", disse Pina.