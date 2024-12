Empresa de CEO morto reconhece sistema de saúde 'falho' nos EUA

Witty disse que ele e seus pares estão "lutando para entender esse ato inconcebível" e disse que estão sendo "bombardeados por ameaças".

Dados recentes dos Estados Unidos mostram que os clientes de planos de saúde estão agora ainda mais propensos a terem seus pedidos de reembolso negados, a pagarem mais por consultas médicas e a enfrentarem custos inesperados por cuidados que pensavam estar cobertos por seus planos de saúde.

"Os cuidados com a saúde são intensamente pessoais e muito complicados, e os motivos por trás das decisões de cobertura não são bem compreendidos", disse Witty. "Nós compartilhamos parte da responsabilidade por isso. Juntamente com empregadores, governos e outros que pagam pelo atendimento, precisamos melhorar a forma como explicamos o que o seguro cobre e como as decisões são tomadas", seguiu.

As seguradoras afirmam que trabalham para negociar o aumento dos honorários de médicos e hospitais, bem como medicamentos e dispositivos médicos de alto custo.

Após uma caçada de cinco dias, Luigi Mangione foi acusado pelo assassinato de Thompson em 9 de dezembro do lado de fora de um hotel em Manhattan antes de uma conferência do setor.

O New York Times informou que um relatório interno da polícia da cidade de Nova York, analisando um documento encontrado com Mangione quando ele foi preso, concluiu que ele considerava o assassinato como uma resposta justificada ao que ele acredita ser corrupção no setor de saúde.