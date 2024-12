BC vende US$3 bi em leilão de linha, na 3ª sessão seguida com intervenção

O leilão de linha já havia sido anunciado na sexta-feira, após o fechamento dos mercados, mas a autarquia não informou o motivo para a operação.

O BC costuma realizar leilões de linha nos finais de ano, em especial em dezembro, para atender à demanda por moeda para envio ao exterior. Nesse sentido, a autoridade monetária já havia realizado dois leilões de linha no mês passado, vendendo um total de 4 bilhões de dólares.

Os membros da autarquia têm dito repetidamente que as intervenções no câmbio ocorrem apenas no caso de disfuncionalidades ou de fluxos atípicos como as saídas de fim de ano.

O leilão desta segunda ocorre em meio à crescente desvalorização do real, com o dólar fechando acima de 6,00 reais na maior parte das sessões deste mês em meio à reação negativa do mercado ao duplo anúncio do governo de um pacote fiscal e de uma reforma do Imposto de Renda no fim de novembro.

Na quinta-feira, o BC vendeu 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha e no dia seguinte vendeu 845 milhões de dólares em um leilão à vista.

Às 11h03, o dólar à vista tinha alta de 0,37%, a 6,0518 reais na venda.