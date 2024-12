Dólar sobe 1,04% e fecha em novo recorde, a R$6,092, a despeito de leilões do BC

Na B3, às 17h32, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,04%, a 6,111 reais na venda.

Investidores tomaram posições compradas na moeda norte-americana desde o início da sessão, com o dólar ultrapassando o patamar dos 6,09 reais e marcando alta de 1% já na primeira hora de negociações.

Por trás do movimento, estava a preocupação de que o governo possa não conseguir a aprovação de suas medidas de contenção de gastos no Congresso tal como foram propostas até o fim deste ano, conforme os parlamentares entram na última semana de trabalho antes do recesso de fim de ano.

A ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva das negociações corpo a corpo com as lideranças políticas pelo avanço do pacote fiscal, uma vez que ele se encontra em São Paulo se recuperando de uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, parecia ofuscar ainda mais as perspectiva de aprovação das medidas.

"Há um grande apreensão em relação ao pacote e sobre a votação do Orçamento... além de sobre o que foi proposto e o que pode cair", disse Flávio Serrano, economista-chefe do banco Bmg.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com Lula nesta segunda na capital paulista para discutir as medidas fiscais. Ele disse que o presidente fez um apelo para que as propostas do governo não sejam desidratadas.