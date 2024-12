Fraqueza do consumo na China pressiona economia em meio à ameaça de Trump

A produção industrial da China em novembro cresceu 5,4% em relação ao ano anterior, mais rápido do que o ritmo de 5,3% observado em outubro, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira (16), superando as expectativas de um aumento de 5,3%.

No entanto, as vendas no varejo, um indicador do consumo, cresceram no ritmo mais fraco em três meses no mês passado, a uma taxa de 3%, muito mais devagar do que o aumento de 4,8% observado em outubro. Analistas haviam previsto uma expansão de 4,6%.

"As políticas econômicas da China têm sido incrivelmente consistentes na promoção dos fabricantes em detrimento dos consumidores, apesar dos sinais claros de fraqueza duradoura", disse Dan Wang, economista independente baseado em Xangai.

"Portanto, é de se esperar que a capacidade de produção se fortaleça, potencialmente agitando a questão do excesso de capacidade e motivando as empresas chinesas a buscarem mercados no exterior."

O investimento em ativos fixos também aumentou em um ritmo mais lento de 3,3% entre janeiro e novembro em relação ao mesmo período do ano anterior, em comparação com uma alta esperada de 3,4%. Ele cresceu 3,4% no período de janeiro a outubro.

As autoridades começaram a expressar seus planos para 2025 nas últimas semanas, cientes do fato de que o retorno de Trump à Casa Branca colocará uma pressão considerável sobre uma economia já em dificuldades.