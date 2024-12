Futuros sobem com investidores à espera de decisão do Fed e dados

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta segunda-feira, com os investidores à espera de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve nesta semana, bem como dados que ajudarão a definir o tom da política monetária no próximo ano.

A última decisão do Fed sobre a taxa de juros no ano ocorrerá na quarta-feira, com os investidores precificando uma chance de mais de 97% de uma redução de 25 pontos-base nos juros, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No entanto, o foco principal será a perspectiva das autoridades para o próximo ano, com a divulgação de um "gráfico de pontos" atualizado das previsões, à medida que as apostas são moderadas quanto ao ritmo de cortes em meio ao forte crescimento econômico e à inflação persistente.