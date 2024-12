Governo planeja vetar "jabutis" em PL da eólica offshore e pode judicializar o caso

Esse diagnóstico já havia sido apresentado pelo Ministério da Fazenda em nota técnica sobre o tema, na qual a pasta pedia a exclusão de benefícios para geração fóssil e também renovável, como os novos incentivos à micro e minigeração distribuída solar que acabaram sendo aprovados de última hora pelos parlamentares.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AM), líder do governo no Congresso, já havia adiantado durante a voração da matéria que o Executivo pretendia vetar os "jabutis", diante do desvirtualmento do texto original do projeto, o que foi confirmado pela Casa Civil nesta segunda-feira.

A pasta também informou que a posição do governo é de judicializar o tema caso os vetos sejam derrubados.

AVANÇOS E CUSTOS DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

A contradição entre a versão final do projeto de lei da eólica offshore e os planos de transição energética é particularmente preocupante considerando que o Brasil sediará a COP 30 em Belém em 2025, destaca Juliano Bueno de Araújo, diretor-presidente do Instituto Internacional Arayara.

Ele avalia que "excelentes" avanços no sentido da transição energética conquistados pelo país neste ano foram minados por "defeitos estruturais" do setor que não foram revistos, como a permanência do carvão.