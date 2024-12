Nova prévia do Ibovespa mantém entrada de Marcopolo e saída de Alpargatas e Eztec

SÃO PAULO (Reuters) - A segunda prévia para o Ibovespa que irá vigorar a partir de 6 de janeiro manteve a entrada das ações da Marcopolo e a exclusão dos papéis da Alpargatas e da Eztec, conforme registrado na primeira estimativa, mostraram dados da B3 nesta segunda-feira.

Com tais mudanças, o principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da bolsa paulista passa a contar com 85 papéis de 82 empresas brasileiras, contra 86 ações de 83 companhias da carteira teórica atual.

A B3 ainda divulgará no dia 2 de janeiro uma terceira e última prévia do portfólio que vai vigorar de 6 de janeiro a 2 de maio do próximo ano.