Nubank investe US$150 mi em banco digital com operações na África do Sul e Filipinas

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - O Nubank anunciou nesta segunda-feira que liderou uma rodada de financiamento série D no Tyme Group, um banco digital com operações na África do Sul e nas Filipinas, com aporte de 150 milhões de dólares, conforme comunicado à imprensa.

"Com este investimento, o Nubank se torna acionista minoritário do Tyme Group", afirmou o Nubank, acrescentando que a rodada totalizou 250 milhões de dólares, com o M&G Catalyst Fund subscrevendo 50 milhões e acionistas existentes contribuindo com mais 50 milhões.