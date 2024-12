Petrobras usará tecnologia da Nasa para monitorar ecossistema da Foz do Amazonas

Dentre as dificuldades para avançar no licenciamento, há discussões sobre uma falta de conhecimento amplo sobre o comportamento das marés na região e como seria ter que lidar com um eventual derramamento de petróleo.

Uma utilização adicional dos dados da Missão NISAR, segundo a petroleira, diz respeito à detecção de manchas de óleo na superfície do mar, tanto de origem natural (exsudações) como antrópica (derrames).

A Margem Equatorial brasileira, uma ampla área que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, tem grande potencial para se tornar uma nova fronteira de produção de petróleo, mas reúne enormes desafios socioambientais.

Para participar do projeto, a Petrobras foi aceita no programa de Early Adopters (primeiros usuários) da missão NISAR (Nasa-ISRO Synthetic Aperture Radar).

As imagens que serão coletadas por satélite serão utilizadas pela petroleira no projeto Observatório Geoquímico Ambiental da Margem Equatorial Brasileira (ObMEQ), com início previsto para o próximo ano.

"Há interesses científicos convergentes entre as iniciativas NISAR e ObMEQ, razão pela qual foi estabelecida uma cooperação formal do Cenpes (centro de pesquisas da Petrobras) com a missão espacial", disse em nota a diretora de engenharia Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.